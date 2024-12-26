Выигравший 110 миллиардов рублей участник лотереи объявился через девять месяцев

В США победитель лотереи Mega Millions получил 537,5 миллиона долларов

В США участник лотереи Mega Millions, который выиграл 1,1 миллиарда долларов (110 миллиардов рублей) забрал свой приз через девять месяцев после розыгрыша. Об этом пишет People.

Выигрышный билет был куплен жителем штата Нью-Джерси. Розыгрыш состоялся во вторник, 26 марта. Счастливчик объявился только в декабре и после вычета всех налогов получил 537,5 миллиона долларов (53,7 миллиарда рублей). Свою личность победитель предпочел сохранить в тайне.

Сотрудники магазина ShopRite в населенном пункте Нептьюн, где был продан билет, получили бонус в размере 30 тысяч долларов (три миллиона рублей).

Выигрыш в 1,1 миллиарда долларов стал пятым по величине в истории Mega Millions.

В июне стало известно, что супруги из штата Мичиган выиграли рекордные 842,4 миллиона долларов в лотерею Powerball. Победители пожелали сохранить анонимность.

