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20:59, 27 марта 2024Из жизни

Неизвестный счастливчик выиграл 1,13 миллиарда долларов в лотерею

В США житель штата Нью-Джерси выиграл $1,13 млрд в лотерею Mega Millions

Фото: Erik Mclean / Unsplash

В США неизвестный участник лотереи Mega Millions выиграл 1,13 миллиарда долларов (104,5 миллиарда рублей). Об этом сообщает The Washington Post.

Выигрышный билет был куплен жителем штата Нью-Джерси. Розыгрыш состоялся во вторник, 26 марта. Превышающий один миллиард долларов джекпот стал уже третьим для Mega Millions с января 2023 года. Чтобы главный приз снова достиг такой суммы, понадобился 31 розыгрыш.

Издание пишет, что счастливчик может получить деньги сразу, но тогда ему достанутся только 537,5 миллиона долларов (49,7 миллиарда рублей). Полную сумму он сможет получить, если согласится на ежегодные выплаты на протяжении 29 лет.

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Джекпот в 1,13 миллиарда долларов стал пятым в истории Mega Millions, превысившим один миллиард. Ранее такие джекпоты разыгрывались в 2018, 2021, 2022 и дважды в 2023 годах. Крупнейший приз в 1,6 миллиарда долларов (почти 148 миллиардов рублей по текущему курсу) получил игрок из штата Флорида в августе 2023-го.

Крупнейший лотерейный джекпот в истории сорвал житель Калифорнии — Эдвин Кастро. В ноябре 2022 года он выиграл в лотерею Powerball рекордные 2,04 миллиарда долларов.

Ранее в США раскрыли личность участника лотереи Powerball, который в октябре 2023 года выиграл 1,76 миллиарда долларов (более 162 миллиардов рублей). Обладателем второго по размерам джекпота в истории лотерей стал 65-летний Теодорус Страйк, который проживает в небольшом поселке Фрейзер-Парк, штат Калифорния.

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      Никита Савин
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