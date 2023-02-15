Назван обладатель самого крупного лотерейного выигрыша в истории

The Guardian: назван победитель лотереи Powerball, выигравший два миллиарда долларов

Обладателем самого крупного лотерейного выигрыша в истории стал житель американского штата Калифорния Эдвин Кастро. Об этом сообщает The Guardian.

Осенью 2022 года Кастро купил билет лотереи Powerball в автомастерской. Во время розыгрыша, который состоялся восьмого ноября, выпали номера 10-33-41-47-56. Они совпали с номерами в билете Кастро. В результате он выиграл 2,04 миллиарда долларов (150,5 миллиарда рублей). Его шансы на победу составляли один к 292 миллионам.

У победителя была возможность получить всю сумму, выплачиваемую частями в течение 29 лет, однако он предпочел отказаться от части выигрыша, чтобы забрать остаток сразу. Ему выплатили более 997 миллионов долларов (73,7 миллиарда рублей).

Владелец автомастерской, где был куплен билет, также получил миллион долларов (74 миллиона рублей) в качестве бонуса. Помимо этого, выигрыш принес 156 миллионов долларов (11,5 миллиарда рублей) государственным школам Калифорнии. «Я в шоке и в восторге от того, что выиграл в лотерею Powerball, — заявил Кастро. — Как человеку, получившему образование в Калифорнии, мне приятно слышать, что образовательная система штата тоже извлечет выгоду из моей победы».

Джекпот Powerball стал самым крупным после розыгрыша 2016 года. Размер приза тогда составил 1,586 миллиарда (97 миллионов долларов), а между собой его разделили три победителя.

Билеты Powerball продаются в 45 штатах США. Призовой фонд джекпота обычно составляет 40 миллионов долларов и с каждым тиражом увеличивается до тех пор, пока не будет разыгран. По традиции продавший выигрышный билет продавец также получает награду.