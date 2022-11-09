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16:44, 9 ноября 2022Из жизни

Разыгран самый крупный джекпот в мире в размере 2,04 миллиарда долларов

CNN: самый крупный джекпот на сумму 2,04 миллиарда долларов был разыгран в США

Фото: Carl Raw / Unsplash

В американском штате Калифорния был разыгран самый большой в мире джекпот, сумма которого составила 2,04 миллиарда долларов (124 миллиарда рублей). Об этом сообщает CNN.

Во время розыгрыша американской лотереи Powerball выпали номера 10-33-41-47-56. Они совпали с номерами в одном из проданных билетов. Изначально размер джекпота составлял 1,9 миллиарда долларов (116 миллиардов рублей), но вырос до 2,04 миллиарда долларов к моменту розыгрыша, что сделало его самым крупным в мире лотерейным призом.

Отмечается, что победитель пока не объявился. Однако уже стало известно, что продавший выигрышный лотерейный билет владелец автомастерской Joe's Service Center 75-летний Джозеф Чахайед получил бонусный чек на сумму один миллион долларов (61 миллион рублей). Он планирует разделить деньги с 11 внуками и остальными членами семьи.

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Джекпот Powerball стал самым крупным после розыгрыша 2016 года. Размер приза тогда составил 1,586 миллиарда (97 миллионов долларов), а между собой его разделили три победителя. Билеты Powerball продаются в 45 штатах США. Призовой фонд джекпота обычно начинается от 40 миллионов и с каждым тиражом увеличивается до тех пор, пока не будет разыгран. По традиции продавший выигрышный билет продавец также получает награду.

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Алиса Удовик
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