Выигравшему $1,3 млрд участнику Powerball отказались выдать деньги сразу

7 апреля стало известно, что игрок в лотерею Powerball из штата Орегон выиграл 1,3 миллиарда долларов (около 120 миллиардов рублей). 9 апреля представители лотереи сообщили, что победитель уже обратился за выигрышем, однако денег пока не получит.

Руководство Powerball проверяет возможного победителя

Несмотря на то что новоявленный миллиардер уже заявил о себе, устроители Powerball не спешат объявлять, что победитель действительно найден. Они заявили, что «в данный момент работают с этим человеком».

Это беспрецедентный джекпот для лотерей штата Орегон. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы точно установить победителя перед вручением денег. Это займет какое-то время Майк Уэллс директор лотереи Powerball в штате Орегон

Официальные представители лотереи сказали, что в данный момент предпринимают необходимые меры безопасности и проверяют обратившегося к ним человека. Никаких других подробностей о личности возможного победителя они не сообщили.

По закону победитель лотереи имеет право на три месяца анонимности, чтобы нанять команду юристов и сделать иные приготовления к новой жизни.

Фото: Jenny Kane / AP

Обладателя крупнейшего джекпота в истории обвинили в краже

Выигрыш в 1,3 миллиарда долларов может показаться рекордным, но это совсем не так. Разыгранный в штате Орегон джекпот стал только четвертым по величине для Powerball и восьмым в истории. Еще одной лотереей, в которой участники могут выиграть сотни миллионов, является Mega Millions. В конце марта, например, неизвестный игрок из штата Нью-Джерси сорвал куш в 1,13 миллиарда долларов (105 миллиардов рублей).

Крупнейший же лотерейный джекпот на данный момент выиграл житель Калифорнии Эдвин Кастро. В ноябре 2022 года счастливый билет все той же Powerball принес ему рекордные 2,04 миллиарда долларов (189,5 миллиарда рублей по текущему курсу).

Возможно, что причиной столь тщательной проверки нового миллиардера от Powerball стала история, которая произошла с Кастро. Радость калифорнийца довольно быстро была подпорчена судебным иском. Некий Хосе Ривера заявил, что это он купил выигрышный билет, а Кастро неким незаконным способом завладел им.

По версии Риверы, билет лежал на столе в его комнате, потом был похищен арендодателем Урачи Ромеро и каким-то образом попал к Кастро. Суд по этому делу продолжается с февраля 2023 года и больше всего напоминает фарс. От Риверы постоянно уходят адвокаты, стороны обвиняют друг друга в нарушениях юридических процедур, и процесс этот будет продолжаться, кажется, бесконечно

И это при том, что еще в ноябре 2023-го адвокат Кастро лично посмотрел запись с камер наблюдения, на которых видно, что билет купил именно он.

В феврале Ривера устроил очередной скандал во время заседания и уволил очередного адвоката. Судя по всему, терпение судьи лопнуло окончательно. Он потребовал отправить истца на психиатрическую экспертизу.

Эдвин Кастро Кадр: The Hollywood Fix / Youtube

Разумеется, подобный скандал нанес репутации Powerball определенный ущерб. Всегда найдутся люди, которые обвинят устроителей в халатности и поспешности. Вероятно, именно из-за этого лотерея официально объявила в СМИ, что новый миллиардер получит выигрыш только после тщательной проверки.

Сколько денег на самом деле получит новый победитель Powerball

Согласно правилам лотерей, человек, выигравший миллиард долларов, действительно может получить эти деньги, но с одной важной оговоркой. Счастливчику нужно принять важное решение — забрать деньги сразу или согласиться на ежегодные выплаты. Однако в первом случае он получит значительно меньшую сумму.

Кастро, например, предпочел сразу забрать 628 миллионов вместо двух миллиардов. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Особенно, если синица такая жирная. По статистике, большинство победителей лотерей выбирают именно первый вариант, даже когда речь идет о значительно меньших суммах.

Однако в случае с победителем из штата Орегон сумма может оказаться еще меньше. Дело в том, что в штатах Вашингтон и Калифорния лотерейные выигрыши не облагаются налогом. В Орегоне ситуация другая

Если неизвестный пока обладатель 1,3 миллиарда долларов решит забрать деньги сразу, он не только получит половину, но от нее отнимут 24 процента федерального налога, и еще восемь процентов заберет штат. Так что итоговая сумма может составить менее трети от официального выигрыша — около 330 миллионов долларов (около 30 миллиардов рублей). Впрочем, деньги тоже немалые.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Стало известно имя еще одного счастливчика, выигравшего более миллиарда долларов

Тем временем в конце марта стало известно имя счастливчика, который выиграл второй самый крупный джекпот в истории. Им оказался 65-летний Теодорус Страйк, который проживает в небольшом поселке Фрейзер-Парк в Калифорнии.

Его сделала богачом та же лотерея Powerball, а выигрыш составил 1,76 миллиарда долларов (более 163 миллиардов рублей). Судя по всему, до последнего времени мужчина отчаянно нуждался в деньгах. Недавно ему пришлось перезаложить дом, который он купил в 2010 году в ипотеку за 86,7 тысячи долларов.

Пока неизвестно, какой именно способ выплат он выбрал, однако удача явно повернулась к нему лицом в самый нужный момент. Что касается удачи, то, согласно сайту Powerball, шансы просто выиграть в нее равняются примерно 1 из 24,9, а вот вероятность сорвать джекпот равна 1 на 292,2 миллиона. В общем, нужно быть очень везучим.

