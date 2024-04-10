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21:02, 10 апреля 2024Из жизни

Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей

В США выигравшему $1,3 млрд в лотерею Powerball пока отказались выдать деньги

Фото: Jenny Kane / AP

В США человеку из штата Орегон, который объявил себя победителем лотереи Powerball, отказались выдать приз в 1,3 миллиарда долларов (120 миллиардов рублей). Об этом пишет People.

Устроители лотереи рассказали, что игрок, который утверждает, что сорвал огромный джекпот 6 апреля, уже обратился к ним, однако денег пока не получит. Они заявили, что «в данный момент работают с этим человеком». «Это беспрецедентный джекпот для лотерей штата Орегон. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы точно установить победителя перед вручением денег. Это займет какое-то время», — говорится в заявлении Powerball. Иные сведения о возможном миллиардере пока не разглашаются.

Кроме того, сообщается, что магазин Plaid Pantry, где был куплен выигрышный билет, получит 100 тысяч долларов (почти 9,3 миллиона рублей) в качестве бонуса.

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О продаже лотерейного билета Powerball в штате Орегон, обладатель которого выиграл 1,3 миллиарда долларов, стало известно 7 апреля. Согласно сайту лотереи, шансы просто выиграть в нее равняются примерно 1 из 24,9, однако шанс сорвать джекпот равен 1 на 292,2 миллиона.

Разыгранный в Орегоне джекпот стал четвертым по величине для Powerball и восьмым в истории. Крупнейший лотерейный джекпот в истории сорвал житель Калифорнии Эдвин Кастро. В ноябре 2022 года он выиграл в лотерею Powerball рекордные 2,04 миллиарда долларов.

Ранее в США неизвестный участник лотереи Mega Millions стал обладателем 1,13 миллиарда долларов. Выигрышный билет был куплен в штате Нью-Джерси.

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      Никита Савин
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