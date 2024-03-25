Раскрыта личность выигравшего 1,76 миллиарда долларов участника лотереи

В США 65-летний Теодорус Страйк стал обладателем $1,76 млрд джекпота лотереи

В США раскрыли личность участника лотереи Powerball, который в октябре 2023 года выиграл 1,76 миллиарда долларов (162,6 миллиарда рублей). Об этом пишет New York Post.

Счастливым обладателем второго по размерам джекпота в истории лотерей стал 65-летний Теодорус Страйк, который проживает в небольшом поселке Фрейзер-Парк, штат Калифорния.

Известно, что мужчина родился на Гавайских островах, у него есть сын и внуки. Также сообщается, что перед выигрышем у Страйка были серьезные проблемы с деньгами, и ему пришлось перезаложить дом, который он купил в 2010 году в ипотеку за 86,7 тысячи долларов (восемь миллионов рублей). В январе он закрыл ипотеку.

Соседка победителя рассказала, что он обожает внуков и «с ним всегда приятно находиться рядом». Известно также, что в середине марта на въезде на его земельный участок появилась табличка «Посторонним вход воспрещен».

Крупнейший лотерейный джекпот в истории сорвал другой житель Калифорнии — Эдвин Кастро. В ноябре 2022 года он выиграл рекордные 2,04 миллиарда долларов.