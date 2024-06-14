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09:25, 14 июня 2024Из жизни

Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотерею

В США супруги выиграли 842,4 миллиона долларов в лотерею Powerball

Фото: Jenny Kane / AP

В США стало известно, что выиграл 842,4 (около 74 миллиардов рублей) миллиона долларов в лотерею Powerball в штате Мичиган. Об этом пишет People.

Обладателями огромного приза стали члены группы The Breakfast Club («Клуб завтраков»). Хотя официально в клуб входят трое, представители лотереи заявили, что на самом деле победителями стали муж и жена, а третьим участником был их адвокат Марк Хардер. При этом личности счастливчиков не разглашаются.

По законам штата Мичиган, победители лотереи обязаны раскрыть свою личность, однако имеют право создать специальный клуб и заявить своим публичным представителем юриста, сохранив анонимность. Розыгрыш, который сделал супругов мультимиллионерами, состоялся в январе. Выигрыш в 842,4 миллиона долларов стал рекордным для штата.

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Известно, что несмотря на огромную сумму приза, победители пока не бросили работу. «Они были в восторге. Были потрясены, взволнованы и очень нервничали. Они прошли путь от шока и бессонницы до тщательных размышлений о том, как это уникальное событие повлияет на их жизнь», — сказал Хардер.

Он также озвучил обращение супругов, в котором они сказали, что «выигрыш окажет огромное положительное влияние на нынешнее и будущие поколения их семьи».

Устроители лотереи рассказали, что счастливчики решили забрать деньги сразу. Это означает, что они получат лишь половину суммы, которая будет обложена федеральным налогом и налогом штата. Это сократит их выигрыш до примерно 305 миллионов долларов (около 26,8 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что в США человеку из штата Орегон, который объявил себя победителем лотереи Powerball, отказались выдать приз в 1,3 миллиарда долларов. Устроители лотереи заявили, что личность счастливчика требует тщательной проверки.

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      Никита Савин
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