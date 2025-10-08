Россиянка второй раз за год выиграла в лотерею и сорвала куш в 27 миллионов рублей

Продавщица из Подмосковья Гульнара Г. второй раз за год сорвала крупный куш в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба распространителя гослотерей «Столото».

По словам россиянки, последний счастливый билет она купила онлайн перед сном, выбрав числовую комбинацию наугад. Она хотела узнать результаты утром, но не смогла уснуть и все же зашла в приложение.

Тогда Гульнара и увидела заветный желтый баннер, на котором было указано, что она выиграла 27,4 миллиона рублей. Известно, что ранее в этом же году женщина уже получала лотерейный приз — 100 тысяч рублей.

Гульнара работает продавцом-консультантом. В свободное время она занимается домашними делами и видится с детьми. Женщина призналась, что потратит выигрыш на покупку жилья дочери и автомобиля себе.

Ранее сообщалось, что жительница Самары разбогатела на 4,3 миллиона рублей в онлайн-лотерее. Она рассказала, что добилась победы с помощью знаний по нумерологии и астрологии.