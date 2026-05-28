Оправдывающий терроризм россиянин оказался педофилом Папой Грибом

Задержанный петербуржец оказался создателем сайта с детским порно Папой Грибом

Задержанный за оправдание терроризма в интернете петербуржец 1977 года рождения оказался создателем сайта с детской порнографией. Об этом сообщает 78 в своем Telegram-канале.

По данным канала, в интернете фигурант называл себя Папой Грибом. На своем сайте он публиковал видео с насилием, общался с другими педофилами и в деталях рассказывал о насилии над русскими детьми. Также он призывал к жестокости по национальному признаку и расправе над детьми и мирными жителями России. Кроме того, правоохранители нашли у него большую коллекцию порнографии, в том числе жесткое видео с детьми младше семи лет.

В отношении него ранее возбудили уголовные дела по статьям о публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности. Сейчас правоохранители проверяют его причастность к совершению педофильских преступлений.

Фигурант находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан мужчина 1964 года рождения за развратные действия в отношении двух несовершеннолетних на детской площадке.