Путин оценил торговлю России и Казахстана

Путин: Взаимная торговля России и Казахстана защищена от внешнего влияния

Россия и Казахстан проводят большую часть расчетов в национальных валютах, и их взаимная торговля защищена от внешнего влияния. Так оценил сотрудничество двух стран президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Президент России прибыл в Казахстан в среду, 27 мая. Церемонию встречи глав государств открыл пролет истребителей над Астаной.

В четверг Владимир Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.

«Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом, взаимные экспортно-импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», — заявил Путин.

Москва и Астана договорились о строительстве атомной электростанции. Документ в Астане подписали глава агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.