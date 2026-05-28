Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:20, 28 мая 2026Экономика

Российские работодатели пожаловались на качество профобразования

«Ведомости»: 40 процентов регионов недовольны уровнем среднего профобразования
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Предприниматели из 36 российских регионов остались недовольны уровнем подготовки выпускников с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО) и опытом работы менее трех лет. Об этом со ссылкой на доклад «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ», подготовленный Агентством стратегических инициатив, пишут «Ведомости».

Для исследования использовались официальная статистика, экспертные оценки и опросы предпринимателей. В каждом из 84 регионов в опросах приняли участие не менее 300 представителей бизнеса.

Среднероссийское значение доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации составляет 2,97 балла. Наиболее высокие оценки получили выпускники с СПО в Татарстане (4,17 балла), Нижегородской области (4,1 балла) и Ямало-Ненецком автономном округе (4,02 балла).

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец указала, что слабое качество подготовки специалистов связано с плохой материально-технической базой учебных заведений, устаревшими программами подготовки, дефицитом преподавателей и недостаточной практической составляющей в учебном процессе.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал переименовать СПО. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад по вопросу он должен представить до 1 июля текущего года. В одном из вариантов, обсуждаемых в правительстве, его предлагали переименовать в «специальное профессиональное образование», что должно повысить статус образовательных программ.

СПО отвечает за подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Обучение проводят в колледжах и техникумах, а поступить в них могут выпускники девятых классов с аттестатом об окончании основного общего образования или выпускники старшей школы с аттестатом об окончании среднего общего образования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского объяснили слова об отъезде посольства США из Киева

    Российского школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге

    Токаев раскрыл свою роль в создании документа о союзничестве Казахстана и России

    Токаев поблагодарил Путина за статью

    Пользователей Windows на полгода оставили без обновлений

    Gucci станет спонсором одной из команд «Формулы-1»

    С бывшего вице-мэра российского города взыскали сотни миллионов рублей

    Раскрыта цена самого дорогого загородного дома в Москве

    Названы возможные места запуска повредивших суд в столице региона России дронов

    Приговор родившей в СИЗО блогерше Битмаме признали законным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok