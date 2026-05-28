Российские работодатели пожаловались на качество профобразования

«Ведомости»: 40 процентов регионов недовольны уровнем среднего профобразования

Предприниматели из 36 российских регионов остались недовольны уровнем подготовки выпускников с дипломом о среднем профессиональном образовании (СПО) и опытом работы менее трех лет. Об этом со ссылкой на доклад «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ», подготовленный Агентством стратегических инициатив, пишут «Ведомости».

Для исследования использовались официальная статистика, экспертные оценки и опросы предпринимателей. В каждом из 84 регионов в опросах приняли участие не менее 300 представителей бизнеса.

Среднероссийское значение доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации составляет 2,97 балла. Наиболее высокие оценки получили выпускники с СПО в Татарстане (4,17 балла), Нижегородской области (4,1 балла) и Ямало-Ненецком автономном округе (4,02 балла).

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец указала, что слабое качество подготовки специалистов связано с плохой материально-технической базой учебных заведений, устаревшими программами подготовки, дефицитом преподавателей и недостаточной практической составляющей в учебном процессе.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал переименовать СПО. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад по вопросу он должен представить до 1 июля текущего года. В одном из вариантов, обсуждаемых в правительстве, его предлагали переименовать в «специальное профессиональное образование», что должно повысить статус образовательных программ.

СПО отвечает за подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Обучение проводят в колледжах и техникумах, а поступить в них могут выпускники девятых классов с аттестатом об окончании основного общего образования или выпускники старшей школы с аттестатом об окончании среднего общего образования.