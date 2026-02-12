В России переименуют образование в техникумах

Путин потребовал придумать новое название среднему профессиональному образованию

Президент России Владимир Путин потребовал рассмотреть вопрос о переименовании среднего профессионального образования (СПО). Соответствующее указание есть в списке опубликованных на сайте Кремля поручений по итогам заседания государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, прошедшего 25 декабря 2025 года.

Ответственным за исполнение назначен премьер Михаил Мишустин. Доклад по вопросу он должен представить до 1 июля текущего года.

Ранее в правительстве отмечали, что СПО по объему навыков и знаний ничуть не хуже, чем некоторые варианты высшего образования. В одном из вариантов его предлагали переименовать в «специальное профессиональное образование», что должно повысить статус предлагаемых образовательных программ.

СПО отвечает за подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Обучение проводится в колледжах и техникумах, а поступить в них могут выпускники девятых классов с аттестатом об окончании основного общего образования или выпускники старшей школы с аттестатом об окончании среднего общего образования.

В том же списке поручений Путин потребовал разработать образовательную программу в области бережливого производства и утвердить план массового внедрения обучения таким принципам. Срок исполнения этого поручения — до 26 декабря 2026 года.