На Западе отметили изменение отношения России к Евросоюзу

Меркурис: Заявления Путина о ЕС говорят об изменении отношения России к союзу

Россия изменила свое отношение к Евросоюзу. Об этом говорят заявления российского лидера Владимира Путина, сделанные в ходе Петербургского международного экономического форума, считает военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Как напомнил Меркурис, Путин во время выступления согласился с тем, что Евросоюз трансформируется во враждебный для России военно-политический союз, но подчеркнул, что Москва никогда не выступала против того, чтобы любое государство интегрировалось в европейские экономические структуры.

«Некоторые истолковали эти слова как сигнал того, что Путин придерживается прежней позиции, согласно которой Украина может вступить в Европейский союз и Россия не станет этому препятствовать. Мне же кажется, что Путин дает понять: в политике по этому вопросу действительно произошел сдвиг», — сказал Меркурис.

Он также оценил высказывания президента России как весьма критичные по отношению к европейцам.

Ранее Путин заявил, что Москва не против вступления Украины в Евросоюз, однако против того, чтобы объединение превратилось в военный блок.