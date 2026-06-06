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22:00, 6 июня 2026Мир

На Западе отметили изменение отношения России к Евросоюзу

Меркурис: Заявления Путина о ЕС говорят об изменении отношения России к союзу
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия изменила свое отношение к Евросоюзу. Об этом говорят заявления российского лидера Владимира Путина, сделанные в ходе Петербургского международного экономического форума, считает военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Как напомнил Меркурис, Путин во время выступления согласился с тем, что Евросоюз трансформируется во враждебный для России военно-политический союз, но подчеркнул, что Москва никогда не выступала против того, чтобы любое государство интегрировалось в европейские экономические структуры.

«Некоторые истолковали эти слова как сигнал того, что Путин придерживается прежней позиции, согласно которой Украина может вступить в Европейский союз и Россия не станет этому препятствовать. Мне же кажется, что Путин дает понять: в политике по этому вопросу действительно произошел сдвиг», — сказал Меркурис.

Он также оценил высказывания президента России как весьма критичные по отношению к европейцам.

Ранее Путин заявил, что Москва не против вступления Украины в Евросоюз, однако против того, чтобы объединение превратилось в военный блок.

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