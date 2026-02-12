Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:15, 12 февраля 2026Экономика

Путин потребовал научить россиян бережливому производству

Путин поручил разработать образовательную программу по бережливому производству
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин по итогам заседания государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, прошедшего 25 декабря 2025 года, поручил разработать образовательную программу в области бережливого производства и утвердить план массовому внедрению обучения таким принципам. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

При выполнении этого требования правительство должно будет привлечь организации «Движение первых», «Российское общество "Знание"», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и РАНХиГС. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин. Срок его исполнения — до 26 декабря 2025 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении верхнего лимита сверхурочной работы в два раза — со 120 часов в год до 240 часов.

Разработкой документа занимались Минэкономразвития и Минтруда. По их мнению, изменения принимаются в интересах граждан, поскольку позволят им больше зарабатывать. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года, то есть менее чем через три недели.

Между тем, как свидетельствует опрос ВЦИОМ, среди работников инициативу поддерживает только 31 процент, а 41 процент относится к повышению лимита негативно. Опрашиваемые в большинстве своем (55 процентов) уверены, что выгоду от таких изменений получат работодатели, а не сотрудники.

