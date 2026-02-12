Путин потребовал научить россиян бережливому производству

Путин поручил разработать образовательную программу по бережливому производству

Президент России Владимир Путин по итогам заседания государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики, прошедшего 25 декабря 2025 года, поручил разработать образовательную программу в области бережливого производства и утвердить план массовому внедрению обучения таким принципам. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

При выполнении этого требования правительство должно будет привлечь организации «Движение первых», «Российское общество "Знание"», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и РАНХиГС. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин. Срок его исполнения — до 26 декабря 2025 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении верхнего лимита сверхурочной работы в два раза — со 120 часов в год до 240 часов.

Разработкой документа занимались Минэкономразвития и Минтруда. По их мнению, изменения принимаются в интересах граждан, поскольку позволят им больше зарабатывать. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года, то есть менее чем через три недели.

Между тем, как свидетельствует опрос ВЦИОМ, среди работников инициативу поддерживает только 31 процент, а 41 процент относится к повышению лимита негативно. Опрашиваемые в большинстве своем (55 процентов) уверены, что выгоду от таких изменений получат работодатели, а не сотрудники.