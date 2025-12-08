Правительство поддержало идею удвоить лимит сверхурочной работы для россиян

«Интерфакс»: Правительство одобрило рост лимита сверхурочной работы до 240 часов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Трудовой кодекс (ТК) России, предусматривающие рост лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс».

Целью документа, разработанного Минэкономразвития и Минтруда, называется повышение гибкости рынка труда с тем, чтобы дать гражданам возможности для большего заработка, если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

В пояснительной записке к поправкам указано, что работать сверхурочно, как показывают социологические опросы, в принципе готовы 90 процентов россиян. В рамках данного предложения чиновники ожидают, что количество трудовых часов согласятся увеличить более 750 тысяч человек.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2026 года. Помимо удвоения лимита сверхурочных работ, поправки в ТК дают право малому и среднему бизнесу довести число сотрудников на срочных договорах до 70 человек (сейчас — 35 человек), а также позволяют уведомлять работников об увольнении по почте или с помощью средств электронного документооборота на платформе «Работа в России».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин потребовал немедленно запустить подготовленный правительством план структурных изменений в отечественной экономике.