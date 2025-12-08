Реклама

Экономика
18:21, 8 декабря 2025Экономика

Путин потребовал начать менять экономику России немедленно

Путин потребовал запустить план правительства для роста национальной экономики
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sputnik / Alexander Scherbak / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам потребовал немедленно запустить подготовленный правительством план структурных изменений в отечественной экономике. Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Этот план, рассчитанный на период до 2030 года, должен привести к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также к росту потребления отечественных товаров.

По словам Путина, реализация плана должна уже через год «сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых».

Глава государства назвал эту задачу второй системной, стоящей перед правительством и региональными командами на следующий год, а также поручил сделать экономический рост всеобъемлющим, то есть охватывающим все субъекты федерации. Путин считает необходимым сокращать разрыв в уровне экономических потенциалов регионов.

Первой задачей правительства президент назвал подготовку комплексных решений для перелома негативной демографической тенденции, третьей — изменить внешнюю структуру торговли, четвертой — снижение теневого сектора национальной экономики, а пятой — распространение проектов повышения производительности труда «на все без исключения государственные и муниципальные организации социальной сферы».

Также в ходе этого заседания Путин выразил надежду, что рост налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов ради снижения дефицита бюджета станет временным явлением.

На прошлой неделе глава государства отмечал, что российские власти удовлетворены экономической ситуацией в стране. «Как вы видите, все идет по плану», — подчеркнул он.

