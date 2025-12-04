Путин ответил на вопрос о состоянии экономики словами «все идет по плану»

Путин: Российские власти в целом удовлетворены ситуацией в экономике

Российские власти удовлетворены экономической ситуацией в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today, сообщает ТАСС.

«Как вы видите, все идет по плану», – заметил глава государства. Существующим положением дел в экономике в России в целом довольны, подчеркнул он.

Отвечая на вопросы, Путин добавил, что рад встрече с индийским премьером Нарендрой Моди. Он назвал его своим другом и подчеркнул, что встреча в Индии планировалась давно.

Ранее в ходе общения с индийскими журналистами президент РФ отметил, что появление единой валюты БРИКС не является первостепенной задачей на данный момент. Создание такой валюты должно быть спокойным, дал понять он, — такой подход позволит избежать грубых ошибок.

В Индию Путин приехал 4 декабря по приглашению Моди.

Ранее на форуме ВТБ «Россия зовет!» глава государства рассказал о том, что инвестиции в России в последние годы росли опережающими темпами. В 2022 году рост был на уровне 6,7 процента, в 2023 году — 9,8 процента, а в 2024 году — 7,4 процента. По словам Путина, в 2025 году эта динамика оказалась скромнее, но все еще оставалась положительной.

