Экономика
18:56, 4 декабря 2025

Путин прокомментировал введение единой валюты БРИКС

Путин: Сейчас нет цели создания единой валюты в рамках БРИКС
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

На данный момент не стоит задачи создания единой валюты в рамках БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Об этом он сказал 4 декабря в интервью каналу India Today, сообщает РИА Новости.

Процесс создания такой валюты должен быть спокойным — это позволит избежать грубых ошибок, заметил глава государства. В качестве обратного сценария Путин напомнил о примере Европы, где систему единой валюты вводили при отсутствии готовности к этому со стороны ряда стран. В дальнейшем у них наметились проблемы при регулировании отдельных социальных вопросов, подчеркнул президент РФ.

В Индию Путин приехал по приглашению индийского премьера Нарендры Моди. Перед встречей он ответил на вопросы индийских журналистов.

В январе с призывом отказаться от попыток заменить доллар к странам БРИКС обратился президент США Дональд Трамп. Создание собственной валюты объединения, как и попытка поддержать любую другую валюту в качестве альтернативы доллару, обернется введением пошлин в размере 100 процентов, пригрозил он.

