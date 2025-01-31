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04:45, 31 января 2025Мир

Трамп призвал страны БРИКС отказаться от попыток заменить доллар

Трамп призвал страны БРИКС отказаться от попыток заменить доллар в торговле
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал страны БРИКС отказаться от попыток заменить доллар в торговле. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, страны БРИКС не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара. Он заявил, что в противном случае их ждет введение стопроцентных пошлин. Политик также пригрозил, что не позволит страна БРИКС «продавать свои товары на великолепном американском рынке».

«Ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще. Любое государство, которое попробует это сделать, скажет "привет" пошлинам и "прощай" Америке!"» — написал американский лидер.

Трамп уже обещал значительно усложнить торговые отношения Соединенных Штатов со странами БРИКС и ввести огромные пошлины на продукцию, произведенную в этих государствах, вплоть до 100 процентов. Также он угрожал постоянными пошлинами как минимум в десять процентов на весь импорт из Европы, если Евросоюз не увеличит покупки нефти и газа у США.

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