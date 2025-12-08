Реклама

17:59, 8 декабря 2025Экономика

Путин понадеялся на временный рост налогов

Путин понадеялся на временный характер повышения НДС до 22 процентов с 2026 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов в 2026 году является наиболее честным, прямым и надежным способом снизить дефицит федерального бюджета, который поддержали и Минфин, и Центробанк. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

При этом он выразил надежду, что такая мера будет носить временный характер. «Решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти вот на это повышение. Временное, я надеюсь, но повышение», — указал глава государства, не уточнив, как долго НДС может оставаться на таком уровне.

Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие НДС, в конце ноября. Помимо изменения стандартной ставки, они предусматривали трехкратное — с 60 миллионов рублей в год до 20 миллионов — снижение порога прибыли для малого бизнеса, с которого начинается уплата НДС. К 2028 году этот размер должен быть снижен еще в два раза, то есть до 10 миллионов.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что все остальные способы финансирования дефицита бюджета носили бы более инфляционный характер. Между тем десятипроцентный рост НДС, по его мнению, может пройти фактически незаметно.

