22:43, 25 мая 2026

Сотрудники атакованного в Старобельске колледжа попали в базу «Миротворца»

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Девять работников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), по которому украинские силы нанесли удар беспилотниками, были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории России). Об этом сообщает РИА Новости.

В список попали: заместитель директора по учебно-производственной работе Наталья Цыганок, заместитель директора по административно-хозяйственной части Ирина Рынкова, заместитель директора по учебной работе Ольга Хохуля, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Вадим Какация.

Кроме того, в базе оказались методист Виктория Головина, начальник штаба ГО Роман Куличенко, педагог-организатор Денис Диденко и социальный педагог Ирина Несмешная, инженер по охране труда Людмила Гладчук. Позднее в базу также добавили педагога-психолога колледжа Елизавету Щербакову.

«Миротворец» обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее стало известно, что в базу «Миротворца» попал популярный российский блогер Николай Василенко, которого пользователи соцсетей в шутку прозвали «человеком — лавандовым рафом».

