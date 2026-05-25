Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:45, 25 мая 2026Мир

Вучич назвал последствия отказа от антироссийских санкций для Сербии

Вучич: Отказ от санкций против РФ затормозил переговоры о членстве Сербии в ЕС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости / Pool

Из-за отказа ввести антироссийские санкции Белград так и не открыл ни одной главы переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит ТАСС.

«Сербия за пять лет не открыла ни одной главы (переговоров о членстве в ЕС) из-за своей внешнеполитической позиции в отношении Российской Федерации. И не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине», — назвал последствия Вучич.

Ранее Вучич пояснил, что отказывается поддерживать антироссийские санкции, так как если он сделает это, то предаст душу сербского населения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на США после предупреждения Москвы

    Мужчина погиб при атаке ВСУ на Энергодар

    В США заявили об отчаянном поведении администрации Трампа из-за Китая

    В Киеве пообещали «очень сильно бить в ответ»

    Полянский резко прокомментировал ответ ОБСЕ на удар ВСУ по колледжу

    Минск отреагировал на поездку Тихановской в Киев

    На Западе назвали удар ВСУ по Старобельску пересечением красной линии

    Шубенков ответил на вопрос об участии в «Олимпиаде на стероидах»

    Вучич назвал последствия отказа от антироссийских санкций для Сербии

    Последние слова ставшей жертвой атаки ВСУ на российский колледж студентки попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok