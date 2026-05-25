Вучич назвал последствия отказа от антироссийских санкций для Сербии

Вучич: Отказ от санкций против РФ затормозил переговоры о членстве Сербии в ЕС

Из-за отказа ввести антироссийские санкции Белград так и не открыл ни одной главы переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит ТАСС.

«Сербия за пять лет не открыла ни одной главы (переговоров о членстве в ЕС) из-за своей внешнеполитической позиции в отношении Российской Федерации. И не позволяйте рассказывать вам сказки о том, что это произошло по какой-то другой причине», — назвал последствия Вучич.

Ранее Вучич пояснил, что отказывается поддерживать антироссийские санкции, так как если он сделает это, то предаст душу сербского населения.

