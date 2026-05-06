01:21, 6 мая 2026Мир

Вучич объяснил отказ вводить санкции против России

Вучич заявил, что предал бы душу народа Сербии, поддержав санкции против России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:
Александр Вучич. Фото: Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что отказывается поддерживать антироссийские санкции, так как если он сделает это, то предаст душу сербского населения. Об этом он заявил в эфире Informer TV.

«Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал [для Запада] самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа», — сказал Вучич. Он отметил, что, отказавшись от такого решения, показал свою готовность бороться за душу сербского народа.

Президент республики подчеркнул, что из-за его позиции страна потеряла много денег и упустила много возможностей.

Ранее Вучич заявил, что в Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией.

