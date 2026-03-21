Вучич сделал важное заявление о взаимодействии России и Европы

Вучич: В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Москвой

В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией. К такому выводу пришел глава Сербии Александр Вучич в интервью Berliner Zeitung.

«Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется», — отметил политик.

По словам президента Сербии, было бы лучше, если дверь для диалога оставалась открытой. Как добавил Вучич, «взрослые решают конфликты не с помощью кулаков, а через разговоры».

Ранее Александр Вучич рассказал, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину. При этом он признал, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.

До этого политик рассказал, что Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов, несмотря на предупреждение Службы внешней разведки России о попадании снарядов на Украину.