Вучич сделал важное заявление о взаимодействии России и Европы

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:31, 21 марта 2026Мир

Вучич: В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Москвой
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич. Фото: IMAGO / Global Look Press

В Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией. К такому выводу пришел глава Сербии Александр Вучич в интервью Berliner Zeitung.

«Долгое время в Европе считали, что никто не намерен разговаривать с Россией. В настоящий момент подобное отношение медленно изменяется», — отметил политик.

По словам президента Сербии, было бы лучше, если дверь для диалога оставалась открытой. Как добавил Вучич, «взрослые решают конфликты не с помощью кулаков, а через разговоры».

Ранее Александр Вучич рассказал, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину. При этом он признал, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.

До этого политик рассказал, что Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов, несмотря на предупреждение Службы внешней разведки России о попадании снарядов на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok