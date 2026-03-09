Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 9 марта 2026Мир

Президент Сербии высказался о поставках оружия на Украину

Вучич заявил, что Сербия не поставляла оружие на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: IMAGO / Global Look Press

Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

При этом он признал, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.

«Материал рано или поздно попадает в зону боевых действий тем или иным путем», — высказался сербский лидер. Он указал, что Сербия осуществляла экспортные поставки вооружения в Чехию, Великобританию и «некоторые другие страны».

Ранее Вучич заявил, что Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов, несмотря на предупреждение Службы внешней разведки России о попадании снарядов на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности поставлять Европе нефть и газ

    В Финляндии высказались об оружии для Зеленского

    В ВСУ начали угрожать родственникам пропавших без вести военных

    Президент Сербии высказался о поставках оружия на Украину

    В США допустили сделку между Трампом и Путиным по вопросам Ирана и Украины

    Стало известно о подготовке Зеленским «плана Б» из-за Ирана

    Трамп назвал большой ошибкой избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана

    США перехватили зашифрованные сигналы Ирана для «спящих ячеек»

    МИД Украины заявил о погружении Венгрии в спираль беззакония

    Над Россией сбили 21 беспилотник

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok