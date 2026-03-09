Президент Сербии высказался о поставках оружия на Украину

Вучич заявил, что Сербия не поставляла оружие на Украину

Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

При этом он признал, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.

«Материал рано или поздно попадает в зону боевых действий тем или иным путем», — высказался сербский лидер. Он указал, что Сербия осуществляла экспортные поставки вооружения в Чехию, Великобританию и «некоторые другие страны».

Ранее Вучич заявил, что Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов, несмотря на предупреждение Службы внешней разведки России о попадании снарядов на Украину.