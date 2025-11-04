Президент Сербии высказался об экспорте боеприпасов на Украину

Вучич: Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов

Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов, несмотря на предупреждение Службы внешней разведки (СВР) России о попадании снарядов на Украину. Об этом в ходе сессии «Европейские разговоры» на полях саммита в Брюсселе заявил сербский президент Александр Вучич, передает ТАСС.

По его словам, продажа боеприпасов позволяет экономике Сербии «выживать». Он подчеркнул, что в июне Белград отреагировал на претензии Москвы и приостановил экспорт, однако снаряды все равно нужно продавать.

«Нам нужно кому-то это продать, и мы продадим тому, кому сможем, чтобы заработать немного денег. Но мы постараемся следить за тем, чтобы эти боеприпасы не оказались в зоне боевых действий, но такое время от времени происходит», — сказал Вучич.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление о готовности Сербии продавать оружие кому угодно. «Мы понимаем, какое беспрецедентное давление оказывается на сербов», — заявил он.