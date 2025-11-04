Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 4 ноября 2025Мир

Президент Сербии высказался об экспорте боеприпасов на Украину

Вучич: Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: IMAGO / Global Look Press

Сербия намерена продолжить экспорт боеприпасов, несмотря на предупреждение Службы внешней разведки (СВР) России о попадании снарядов на Украину. Об этом в ходе сессии «Европейские разговоры» на полях саммита в Брюсселе заявил сербский президент Александр Вучич, передает ТАСС.

По его словам, продажа боеприпасов позволяет экономике Сербии «выживать». Он подчеркнул, что в июне Белград отреагировал на претензии Москвы и приостановил экспорт, однако снаряды все равно нужно продавать.

«Нам нужно кому-то это продать, и мы продадим тому, кому сможем, чтобы заработать немного денег. Но мы постараемся следить за тем, чтобы эти боеприпасы не оказались в зоне боевых действий, но такое время от времени происходит», — сказал Вучич.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление о готовности Сербии продавать оружие кому угодно. «Мы понимаем, какое беспрецедентное давление оказывается на сербов», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер телеведущий Юрий Николаев

    Россиянам перечислили помогающие уберечься от мошенников правила

    Президент Сербии высказался об экспорте боеприпасов на Украину

    На Украине попытались захватить имущество православной церкви

    На Солнце произошла вспышка высшего балла

    Путин заявил о начале серийного производства «Орешника»

    Путин в Кремле наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона»

    Путин высказался о «российской угрозе»

    Путин сообщил о разработке новых вооружений

    Путин раскрыл важную особенность «Посейдона»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости