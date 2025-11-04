В Кремле прокомментировали заявление о готовности Сербии продавать оружие кому угодно

Песков: Россия понимает, что Сербия находится под беспрецедентным давлением

Россия понимает, что Сербия из-за стремления к независимой политике находится под беспрецедентным давлением со стороны Запада. Так слова президента страны Александра Вучича о готовности Белграда продавать оружие кому угодно прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы понимаем, какое беспрецедентное давление оказывается на сербов», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что в Москве надеются, что сербские боеприпасы не начнут применять против Белграда.

2 ноября Вучич заявил, что страны Европы, которые заключат с Сербией договор о покупке боеприпасов, могут направить их в дальнейшем на любые цели. Белград, по его словам, придерживается военного нейтралитета, но открыт к сотрудничеству с армиями Европы.