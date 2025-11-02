Вучич: Покупатели боеприпасов у Сербии могут делать с ними что захотят

Страны Европы, которые заключат с Сербией договор о покупке боеприпасов, могут направить их в дальнейшем на любые цели. Об этом в интервью немецкому изданию Cicero заявил сербский президент Александр Вучич.

Сербский лидер признался, что не хочет иметь репутацию человека, который поставляет боеприпасы воюющим сторонам. Сербия, по его словам, придерживается военного нейтралитета, но открыта к сотрудничеству с армиями Европы.

Могут ли боевые устройства, приобретенные у сербов, в дальнейшем быть поставлены на Украину, поинтересовался у него журналист. После покупки боеприпасов новые владельцы могут направить их на любые цели, пояснил в ответ Вучич.

Ранее в России озвучили сумму, которую Великобритания и ЕС потратили на оружие для Киева. По словам главы РФПИ и спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, речь идет более чем о 100 миллиардах евро. На эти средства Британия и ЕС смогли бы безопасно репатриировать на родину каждого нелегального мигранта, потратив на каждого из них по 34 тысячи евро, заметил он.

