Евросоюз (ЕС) и Великобритания потратили более 100 миллиардов евро на оружие для Украины. Об этом сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«ЕС и Великобритания вложили более 100 миллиардов евро в оружие для Украины», — написал он.

По словам политика, этого бы хватило, чтобы безопасно репатриировать каждого нелегального мигранта из ЕС и Британии, выделяя на каждого более 34 тысяч евро.

