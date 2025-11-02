Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 2 ноября 2025Мир

В России назвали потраченную ЕС и Британией на украинское оружие сумму

Дмитриев: ЕС и Британия потратили более 100 миллиардов евро на оружие для Киева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fabian Bimmer / Pool / Reuters

Евросоюз (ЕС) и Великобритания потратили более 100 миллиардов евро на оружие для Украины. Об этом сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«ЕС и Великобритания вложили более 100 миллиардов евро в оружие для Украины», — написал он.

По словам политика, этого бы хватило, чтобы безопасно репатриировать каждого нелегального мигранта из ЕС и Британии, выделяя на каждого более 34 тысяч евро.

В октябре Дмитриев сообщил, что на рассмотрении Российско-китайского комитета и Комиссии по инвестиционному сотрудничеству находятся 86 двусторонних проектов на общую сумму 18 триллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские ПВО Patriot могут стать бесполезными для Украины. Почему и как это связано с модернизацией российских «Искандеров»?

    Dior зарегистрировал в России еще два товарных знака

    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    Мэра в Мексике застрелили во время празднования Дня мертвых

    Женщина на рейсе из Москвы «подзадолбалась», чуть не «добила бычок» и оказалась на отдыхе

    Кучма отказался связать конфликт на Украине с третьей мировой войной

    В России заявили о политизированности Нобелевской премии мира

    Одно решение фон дер Ляйен назвали путем к войне

    Король Великобритании Карл III отреагировал на нападение с ножом в поезде

    Жизнь на Украине описали запрещенным РКН словом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости