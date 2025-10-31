Экономика
15:36, 31 октября 2025Экономика

Дмитриев оценил инвестпотенциал российско-китайских отношений

Глава РФПИ Дмитриев: Россия и КНР рассматривают 86 проектов на 18 трлн рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В настоящее время на рассмотрении Российско-китайского комитета и Комиссии по инвестиционному сотрудничеству находятся 86 двусторонних проектов на общую сумму в 18 триллионов рублей. Потенциал развития торгово-экономической кооперации РФ и КНР в своем Telegram-канале оценил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

О каких именно двусторонних проектах идет речь, он уточнять не стал, отметив, что за последнее время стороны начали развивать новые направления сотрудничества. Представители России и Китая, в частности, обсудили перспективы кооперации в промышленности, нефтехимии, металлургии, сельском хозяйстве и производстве удобрений.

К настоящему времени стороны успели реализовать свыше 50 проектов, инвестиции в которые превысили 800 миллиардов рублей. Подобный результат Дмитриев счел «результатом системной, долгосрочной работы по укреплению двусторонних экономических связей».

Более активному развитию двусторонних торгово-экономических отношений мешает усиление санкционного контроля со стороны западных стран. В условиях риска попадания под вторичные рестрикции США китайские банки стали с меньшей охотой обслуживать трансграничные платежи с участием российских контрагентов. Вместе с тем растет давление на энергетический сектор. Власти США пытаются убедить КНР ре покупать энергоресурсы (преимущественно, нефть) из РФ ради скорейшего завершения боевых действий на Украине.

На этом фоне китайские компании стали более осторожно подходить к инвестициям в российскую экономику. Местные автогиганты, например, не спешат массово открывать производственные площадки в РФ, а CNPCне торопится договориться с «Газпромом» по проекту газопровода «Сила Сибири-2». Все это ограничивает двустороннее инвестиционное сотрудничество, от которого во многом зависит Россия в условиях потери западных партнеров.

