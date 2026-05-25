Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:00, 26 мая 2026Мир

Полянский резко прокомментировал ответ ОБСЕ на удар ВСУ по колледжу

Полянский: В ответе ОБСЕ нет и намека на осуждение теракта ВСУ в Старобельске
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский резко прокомментировал ответ швейцарского действующего Председательства в ОБСЕ на теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Английские слова подобраны очень тщательно, но и намека на осуждение там нет. Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому "по сообщениям" нанесен удар, находится на "временно оккупированной территории Украины"», — написал Полянский.

Постпред добавил, что параллельно швейцарцы «лукаво» утверждают, что 26 мая в 17:00 по местному времени (18:00 по московскому времени) будет созвано специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ для обсуждения «последних ударов с воздуха».

«Хотя нам достоверно известно, что созвали они его только после нашей "ответки" на теракт, с подачи западников и по пункту повестки дня о пресловутой "российской агрессии". Вот такие лицемеры сегодня "правят бал" в ОБСЕ!» — заключил Полянский.

ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая.

По сообщению уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, число пострадавших выросло до 60 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на США после предупреждения Москвы

    Мужчина погиб при атаке ВСУ на Энергодар

    В США заявили об отчаянном поведении администрации Трампа из-за Китая

    В Киеве пообещали «очень сильно бить в ответ»

    Полянский резко прокомментировал ответ ОБСЕ на удар ВСУ по колледжу

    Минск отреагировал на поездку Тихановской в Киев

    На Западе назвали удар ВСУ по Старобельску пересечением красной линии

    Шубенков ответил на вопрос об участии в «Олимпиаде на стероидах»

    Вучич назвал последствия отказа от антироссийских санкций для Сербии

    Последние слова ставшей жертвой атаки ВСУ на российский колледж студентки попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok