Полянский резко прокомментировал ответ ОБСЕ на удар ВСУ по колледжу

Полянский: В ответе ОБСЕ нет и намека на осуждение теракта ВСУ в Старобельске

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский резко прокомментировал ответ швейцарского действующего Председательства в ОБСЕ на теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Английские слова подобраны очень тщательно, но и намека на осуждение там нет. Зато там провокационно подчеркивается, что место, по которому "по сообщениям" нанесен удар, находится на "временно оккупированной территории Украины"», — написал Полянский.

Постпред добавил, что параллельно швейцарцы «лукаво» утверждают, что 26 мая в 17:00 по местному времени (18:00 по московскому времени) будет созвано специальное заседание Постоянного Совета ОБСЕ для обсуждения «последних ударов с воздуха».

«Хотя нам достоверно известно, что созвали они его только после нашей "ответки" на теракт, с подачи западников и по пункту повестки дня о пресловутой "российской агрессии". Вот такие лицемеры сегодня "правят бал" в ОБСЕ!» — заключил Полянский.

ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая.

По сообщению уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, число пострадавших выросло до 60 человек.