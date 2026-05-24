Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске выросло до 60 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

В числе пострадавших — взрослые, которые помогали попавшим под атаку студентам. Двое подростков все еще находятся в больнице.

ВСУ ударили по колледжу в Старобельске в пятницу, 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в них суммарно находились 86 человек. Отреагировав на атаку, президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям.

Ранее власти установили личности всех погибших студентов. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

