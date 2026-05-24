Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:59, 24 мая 2026Россия

Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Львова-Белова: При ударе ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 60 человек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске выросло до 60 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

В числе пострадавших — взрослые, которые помогали попавшим под атаку студентам. Двое подростков все еще находятся в больнице.

ВСУ ударили по колледжу в Старобельске в пятницу, 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в них суммарно находились 86 человек. Отреагировав на атаку, президент России Владимир Путин дал приказ Минобороны РФ подготовить предложения по ответным действиям.

Ранее власти установили личности всех погибших студентов. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о своих первых звонках после российского удара возмездия по Киеву

    Олимпийский чемпион оценил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

    Лукашенко поговорил по телефону с Макроном

    Макрон осудил Россию за удар «Орешником» по Украине

    В российском городе на детскую площадку завезли песок с кладбища

    Сотрудничество России и Китая напугало союзника США

    Россиянам с запорами раскрыли способы наладить регулярный стул

    Вагон с топливом загорелся после удара ВСУ по железной дороге в российском регионе

    В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по российскому колледжу

    Общественница записала ролик с монобровью и получила благодарность от властей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok