11:03, 24 мая 2026Россия

Установлены личности жертв удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти установили личности всех жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в администрации главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника.

В списке значится 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет. 42 человека пострадали.

ВСУ ударили по колледжу в Старобельске в пятницу, 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, в момент удара в них суммарно находились 86 человек.

Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

