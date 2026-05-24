Установлены личности жертв удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Власти ЛНР установили личности 21 студента, погибшего при атаке ВСУ на колледж

Власти установили личности всех жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в администрации главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонида Пасечника.

В списке значится 21 студент в возрасте от 18 до 22 лет. 42 человека пострадали.

ВСУ ударили по колледжу в Старобельске в пятницу, 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, в момент удара в них суммарно находились 86 человек.

Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

