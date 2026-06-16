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13:21, 16 июня 2026Авто

В центре Москвы перекрыли движение

В Москве перекрыли движение по Кремлевской набережной и Большому Каменному мосту
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ряд дорог в центре Москвы во вторник, 16 июня, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения водителей предупредили в пресс-службе столичного дептранса в Telegram.

Речь идет о Кремлевской набережной, а также Большом Каменном и Новоарбатском мостах — в последнем случае при движении в центр. Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по Тверской улице по направлению в центр и по площади Свободной России.

Ранее российских автомобилистов предупредили об опасностях в поездках летом. Так, в условиях жаркой погоды одной из самых частых причин внеплановых остановок в дороге становится перегрев двигателя.

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