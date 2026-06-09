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07:00, 9 июня 2026АвтоЭксклюзив

Автомобилистов предупредили об опасностях в поездах летом

«СберАвто»: Перегрев двигателя — самая частая причина внеплановых остановок в дороге
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Летом автомобиль чаще используют для путешествий и выездов за город, а жара, ливни и длинные маршруты делают поездки менее предсказуемыми, предупредили эксперты сервиса «СберАвто». Они рассказали в интервью «Ленте.ру», как обезопасить себя и сохранить комфорт.

В жаркую погоду салон может нагреваться до экстремальных температур всего за 20–30 минут, поэтому в машине стоит держать солнцезащитные аксессуары. Фольгированные экраны на лобовое стекло и шторки для боковых окон отражают солнечные лучи, помогают сохранить более комфортную температуру внутри и защищают пластик, обивку и электронику от выгорания, отметили специалисты. Пригодятся и солнцезащитные очки — они снижают нагрузку на глаза и уменьшают риск аварий из-за плохой видимости.

Помимо обязательной автомобильной аптечки, эксперты советуют дополнить ее сезонными средствами: препаратами от укусов насекомых, антигистаминными и жаропонижающими лекарствами, кремом от солнца и средствами от ожогов. В дальних поездках, особенно с детьми, пригодятся препараты от укачивания.

Кроме того, в «Сбер Авто» указали, что летом лобовое стекло быстрее покрывается следами насекомых, пылью и дорожным налетом, поэтому в машине желательно держать запас стеклоомывающей жидкости и микрофибру. Грязное стекло особенно опасно в вечернее время, когда ухудшается видимость и сильнее бликует солнце. После поездок на природу в салоне скапливаются песок и мелкий мусор — пригодятся небольшой контейнер для отходов и влажные салфетки, напомнили они.

Несмотря на жару, летняя погода может резко испортиться. Ливни, сильный ветер и грязь после дождя — частые сценарии в поездках за город. В автомобиле стоит иметь дождевик, фонарь, запасную обувь и пакет для мокрых вещей. Эксперты также рекомендуют проверить состояние щеток стеклоочистителя: под воздействием солнца и перепадов температур резина изнашивается и теряет эффективность.

«Даже короткая остановка на трассе в жаркую погоду может быстро стать некомфортной. Поэтому в автомобиле желательно всегда держать несколько бутылок питьевой воды — как для водителя и пассажиров, так и на случай длительной остановки в дороге», — отметили в «СберАвто».

В начале сезона важно провести базовую проверку автомобиля: убедиться в нормальном уровне охлаждающей жидкости, проверить шины, аккумулятор, радиатор и работу кондиционера. Перегрев двигателя остается одной из самых частых причин внеплановых остановок в дороге. В жару не рекомендуется оставлять в салоне под прямыми лучами солнца электронику, документы, лекарства и аэрозоли.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что вопреки распространенному мнению, включать кондиционер в машине можно сразу после запуска двигателя — никакого вреда для автомобиля это не несет.

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