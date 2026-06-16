Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 16 июня 2026Россия

Бывший министр госбезопасности ДНР ответил на слухи об инсценировке покушения на него

Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук ответил на слухи об инсценировке покушения на него
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Бывший министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Пинчук заявил, что подготовка покушения на него велась на профессиональном уровне, а избежать гибели ему удалось благодаря удачному стечению обстоятельств, в связи с чем версия об инсценировке является недействительной. Его слова приводит «Царьград».

Как отметил Пинчук, главным свидетельством в пользу версии об инсценировке стал факт того, что он выжил, однако срыв покушения, по его словам, связан со случайным моментом.

Я под влиянием интуиции вышел до получения звонка о доставке заказа, который использовали, чтобы выманить меня к месту закладки, и зашел в дом на 10 секунд раньше, уйдя в моменте от воздействия заранее заложенного взрывного устройства

Андрей Пинчукбывший министр госбезопасности ДНР

Пинчук добавил, что покушение привело к тяжелым материальным последствиям для его семьи. «При инсценировках можно было бы обойтись и меньшими затратами», — указал он.

Бывший министр госбезопасности ДНР напомнил, что уже неоднократно оказывался в «экстремальных ситуациях». Он сообщил, что намерен вернуться к службе после решения всех вопросов, связанных с устранением последствий покушения.

Материалы по теме:
В Москве хотели подорвать автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. Задержаны двое подростков
В Москве хотели подорвать автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. Задержаны двое подростков
10 июня 2026
«Они там еще живы? Недорабатываем» Российские войска штурмуют позиции ВСУ под Красноармейском. Репортаж «Ленты.ру» с линии фронта
«Они там еще живы? Недорабатываем»Российские войска штурмуют позиции ВСУ под Красноармейском. Репортаж «Ленты.ру» с линии фронта
25 мая 2026

О покушении на Пинчука стало известно 12 июня. В его квартире произошел взрыв. Бывший министр не пострадал, успев укрыться за бронированной дверью.

Ранее Пинчук заявил об украинском следе в покушении на него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путина Зеленским на саммит G7

    Трамп похвалил власти Ирана

    Мужчинам старше 40 лет порекомендовали сделать изменение в рационе

    Российский комбат раскрыл особенность поведения бойцов ВСУ в Константиновке

    Цены на нефть упали до минимума за три месяца

    Криштиану Роналду приехал на чемпионат мира с бриллиантовой серьгой

    Маленький мальчик заметил смертельно опасную змею в детском саду и спас других детей

    В центре Москвы перекрыли движение

    В России отреагировали на приглашение футбольной сборной на турнир ФИФА

    Известный журналист умер в 83 года после болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok