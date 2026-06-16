Бывший министр госбезопасности ДНР ответил на слухи об инсценировке покушения на него

Экс-министр госбезопасности ДНР Пинчук ответил на слухи об инсценировке покушения на него

Бывший министр госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Пинчук заявил, что подготовка покушения на него велась на профессиональном уровне, а избежать гибели ему удалось благодаря удачному стечению обстоятельств, в связи с чем версия об инсценировке является недействительной. Его слова приводит «Царьград».

Как отметил Пинчук, главным свидетельством в пользу версии об инсценировке стал факт того, что он выжил, однако срыв покушения, по его словам, связан со случайным моментом.

Я под влиянием интуиции вышел до получения звонка о доставке заказа, который использовали, чтобы выманить меня к месту закладки, и зашел в дом на 10 секунд раньше, уйдя в моменте от воздействия заранее заложенного взрывного устройства Андрей Пинчук бывший министр госбезопасности ДНР

Пинчук добавил, что покушение привело к тяжелым материальным последствиям для его семьи. «При инсценировках можно было бы обойтись и меньшими затратами», — указал он.

Бывший министр госбезопасности ДНР напомнил, что уже неоднократно оказывался в «экстремальных ситуациях». Он сообщил, что намерен вернуться к службе после решения всех вопросов, связанных с устранением последствий покушения.

О покушении на Пинчука стало известно 12 июня. В его квартире произошел взрыв. Бывший министр не пострадал, успев укрыться за бронированной дверью.

Ранее Пинчук заявил об украинском следе в покушении на него.