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14:24, 10 июня 2026Силовые структуры

В Москве хотели подорвать автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия. Задержаны двое подростков

Владельцем машины Zeekr в Коньково оказался сотрудник научно-производственного предприятия
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На парковке в московском Коньково загорелся электрокар Zeekr. Выяснилось, что при помощи детонации специалисты намеренно обезвредили заложенную под автомобиль взрывчатку.

На место возгорания на улице Введенского прибыли спасатели, пожар был оперативно ликвидирован. Находящихся поблизости граждан эвакуировали, в ходе случившегося никто не пострадал.

По информации Следственного комитета, сам автомобиль, под которым была заложена бомба, принадлежал сотруднику одного из научно-производственных предприятий столицы. Другие подробности о владельце машины не разглашаются.

Кадр: Telegram-канал 112

Взрывчатку установил несовершеннолетний юноша

Следствие установило личность того, кто заложил взрывчатку под электрокар на парковке на юго-западе Москвы. Подозреваемым оказался несовершеннолетний юноша.

По информации правоохранительных органов, парень действовал в паре с несовершеннолетней россиянкой. Предположительно, следуя указаниям кураторов, девушка забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) и передала его основному фигуранту дела.

Юноша смог незаметно установить взрывчатку и GPS-трекер под днище машины, однако через некоторое время о подозрительном предмете все равно сообщили в полицию. К настоящему моменту оба подростка задержаны.

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В СК отреагировали на попытку подрыва электрокара в Москве

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинения задержанным несовершеннолетним, пытавшимся подорвать машину на парковке в Коньково. Подробностями случившегося ведомство поделилось в Telegram-канале.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 222.1 УК РФ, части 2 статьи 223.1 УК РФ («Покушение на убийство, незаконное изготовление, передача, хранение и ношение взрывчатых веществ»).

Наступление тяжких последствий удалось предотвратить благодаря своевременным действиям оперативных служб. Пострадавших нет

Следственный комитет России

В ведомстве сообщили, что задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. С ними проводятся следственные действия, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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