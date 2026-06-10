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12:53, 10 июня 2026Силовые структуры

Раскрыт установивший взрывчатку под машину на юго-западе Москвы юноша

Shot: Взрывчатку под машину Zeekr на юго-западе Москвы установил несовершеннолетний
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Взрывчатку под электрокар Zeekr на юго-западе Москвы установил несовершеннолетний юноша. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации следствия, он действовал в паре с несовершеннолетней девушкой. По указанию кураторов она забрала из тайника взрывное устройство и передала его фигуранту.

Обоих задержали на месте. Им предъявили обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 222.1 УК РФ, части 2 статьи 223.1 УК РФ («Покушение на убийство, незаконное изготовление, передача, хранение и ношение взрывчатых веществ»).

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