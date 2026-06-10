СК отреагировал на обнаруженную на юго-западе Москвы взрывчатку

СК возбудил дело из-за обнаружения взрывного устройства на юго-западе Москвы

Следственный комитет (СК) России отреагировал на обнаруженную на юго-западе Москвы взрывчатку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 222.1 УК РФ, части 2 статьи 223.1 УК РФ («Покушение на убийство, незаконное изготовление, передача, хранение и ношение взрывчатых веществ»).

По данным следствия, 9 июня на парковке произошел взрыв машины, которая принадлежала сотруднику одного из научно-производственных предприятий. Несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала из тайника взрывчатку, которую передала несовершеннолетнему юноше. Затем он поместил взрывное устройство и GPS-трекер на указанный злоумышленниками автомобиль. Пострадавших нет.

Соучастников задержали на месте. Молодым людям предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали возгорание электрокара на парковке на улице Введенского.