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12:44, 10 июня 2026Силовые структуры

СК отреагировал на обнаруженную на юго-западе Москвы взрывчатку

СК возбудил дело из-за обнаружения взрывного устройства на юго-западе Москвы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России отреагировал на обнаруженную на юго-западе Москвы взрывчатку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 222.1 УК РФ, части 2 статьи 223.1 УК РФ («Покушение на убийство, незаконное изготовление, передача, хранение и ношение взрывчатых веществ»).

По данным следствия, 9 июня на парковке произошел взрыв машины, которая принадлежала сотруднику одного из научно-производственных предприятий. Несовершеннолетняя девушка по указанию кураторов забрала из тайника взрывчатку, которую передала несовершеннолетнему юноше. Затем он поместил взрывное устройство и GPS-трекер на указанный злоумышленниками автомобиль. Пострадавших нет.

Соучастников задержали на месте. Молодым людям предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали возгорание электрокара на парковке на улице Введенского.

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