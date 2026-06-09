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19:46, 9 июня 2026Силовые структуры

Появились подробности о взрыве на парковке в Москве

Под машиной на юго-западе Москвы детонацией обезвредили подозрительный предмет
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве

Кадр: msk1.ru

На юго-западе Москвы, в районе Коньково, специалисты при помощи детонации обезвредили подозрительный предмет, который находился под машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Никто не пострадал. Сейчас на месте работают криминалисты.

Ранее сообщалось, что на парковке на улице Введенского загорелся электрокар Zeekr, возгорание ликвидировали спасатели.

Во вторник, 9 июня, произошел еще один взрыв автомобиля, он прогремел в подмосковной Балашихе. Водитель машины получил множественные ранения и не выжил.

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