Появились подробности о взрыве на парковке в Москве

На юго-западе Москвы, в районе Коньково, специалисты при помощи детонации обезвредили подозрительный предмет, который находился под машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Никто не пострадал. Сейчас на месте работают криминалисты.
Ранее сообщалось, что на парковке на улице Введенского загорелся электрокар Zeekr, возгорание ликвидировали спасатели.
Во вторник, 9 июня, произошел еще один взрыв автомобиля, он прогремел в подмосковной Балашихе. Водитель машины получил множественные ранения и не выжил.