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18:09, 9 июня 2026Россия

Взрыв произошел в автомобиле в Москве

Взрыв произошел в автомобиле на юго-западе Москвы
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Взрыв произошел в автомобиле на парковке в Коньково в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, взрыв произошел на улице Введенского. После происшествия людей эвакуировали из ближайших магазинов. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным Telegram-канала Shot, на парковке загорелся электрокар Zeekr, возгорание ликвидировали спасатели. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, движение по дороге перекрыто.

Во вторник, 9 июня, произошел еще один взрыв автомобиля, он прогремел в подмосковной Балашихе. Водитель машины получил множественные ранения и не выжил. Момент взрыва попал на видео.

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