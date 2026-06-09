Взрыв произошел в автомобиле в Москве

Взрыв произошел в автомобиле на юго-западе Москвы

Взрыв произошел в автомобиле на парковке в Коньково в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, взрыв произошел на улице Введенского. После происшествия людей эвакуировали из ближайших магазинов. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно данным Telegram-канала Shot, на парковке загорелся электрокар Zeekr, возгорание ликвидировали спасатели. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, движение по дороге перекрыто.

Во вторник, 9 июня, произошел еще один взрыв автомобиля, он прогремел в подмосковной Балашихе. Водитель машины получил множественные ранения и не выжил. Момент взрыва попал на видео.