Машину с водителем подорвали в Подмосковье с помощью взрывного устройства

В Подмосковье машину с водителем подорвали с помощью взрывного устройства

В Балашихе Московской области машину BMW X3 с водителем подорвали с помощью взрывного устройства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, взрыв произошел 9 июня около 5.30 по мск около жилого дома на улице Колдунова, когда автомобиль находился в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала теракт в исправительной колонии в Ульяновской области.