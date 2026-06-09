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09:26, 9 июня 2026Силовые структуры

Машину с водителем подорвали в Подмосковье с помощью взрывного устройства

В Подмосковье машину с водителем подорвали с помощью взрывного устройства
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Readovka

В Балашихе Московской области машину BMW X3 с водителем подорвали с помощью взрывного устройства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, взрыв произошел 9 июня около 5.30 по мск около жилого дома на улице Колдунова, когда автомобиль находился в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала теракт в исправительной колонии в Ульяновской области.

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