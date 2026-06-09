В российской колонии сорвали теракт

ФСБ сорвала теракт в исправительной колонии в Ульяновской области

Сотрудники ФСБ и ФСИН России сорвали террористический акт в одной из исправительных колоний Ульяновской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Установлено, что 41-летний заключенный планировал расправиться с сотрудниками колонии в канун празднования мусульманского праздника Курбан-байрама. Мужчина был сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации и таким образом хотел пошатнуть устои традиционного ислама.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли двух молодых людей с ножевыми ранениями.

