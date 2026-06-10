Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

Владельцем машины Zeekr в Коньково оказался сотрудник научно-производственного предприятия

Владельцем машины Zeekr в Коньково, в которой обнаружили взрывное устройство, оказался сотрудник научно-производственного предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Другие подробности о владельце не разглашаются.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках него задержали двоих подростков, которые по указанию кураторов подложили взрывное устройство и gps-трекер в машину.

9 июня на парковке на улице Введенского в районе Коньково загорелся электрокар Zeekr. Позднее стало известно, что специалисты при помощи детонации обезвредили подозрительный предмет, который находился под машиной.