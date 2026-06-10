Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 10 июня 2026Силовые структуры

Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

Владельцем машины Zeekr в Коньково оказался сотрудник научно-производственного предприятия
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Владельцем машины Zeekr в Коньково, в которой обнаружили взрывное устройство, оказался сотрудник научно-производственного предприятия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Другие подробности о владельце не разглашаются.

Следователи возбудили уголовное дело. В рамках него задержали двоих подростков, которые по указанию кураторов подложили взрывное устройство и gps-трекер в машину.

9 июня на парковке на улице Введенского в районе Коньково загорелся электрокар Zeekr. Позднее стало известно, что специалисты при помощи детонации обезвредили подозрительный предмет, который находился под машиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт владелец обнаруженной с бомбой машины в Москве

    22-летний россиянин впечатлил главу Apple

    В Госдуме захотели определять ключевую ставку на фоне пропажи главы ЦБ

    Цены еще на один ключевой драгметалл упали до минимума

    Россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров

    Российскую школьницу похитил мужчина

    Стал известен рацион футболистов сборной Норвегии на ЧМ-2026

    Российские военные впервые уничтожили РСЗО из Аргентины в зоне СВО

    Франции предрекли войну с Россией в одном случае

    Нашествие гигантских пауков в Подмосковье объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok