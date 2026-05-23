В ЛНР объявили дни траура по жертвам атаки ВСУ на колледж

Глава Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонид Пасечник объявил дни траура по жертвам атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Об этом он сообщил на платформе «Макс».

Пасечник уточнил, что днями траура станут 24 и 25 мая. «В память о жертвах циничного и варварского удара по общежитию Старобельского колледжа нашего педуниверситета объявляю 24 и 25 мая дни траура», — написал он.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.