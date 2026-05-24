Назван возможный срок обнародования одностраничного соглашения между США и Ираном

Axios: Одностраничное соглашение США и Ирана может быть обнародовано 24 мая

Одностраничное рамочное соглашение между США и Ираном может быть обнародовано в воскресенье, 24 мая. Срок назвал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

По информации регионального источника, переговоры идут хорошо, и посредники намереваются в ближайшее время завершить работу над документом и огласить его, отметил Равид.

«Затем, по словам регионального источника, посредники хотят через несколько дней начать переговоры по детальному соглашению», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ожидает от Ирана правильные ответы по возможной сделке. Если же позиция Исламской Республики не устроит США, они будут готовы действовать. Комментируя переговоры с Тегераном, Трамп рассказал, что сейчас сложилась «пограничная» ситуация.

