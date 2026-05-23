Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:17, 24 мая 2026Мир

Европу предупредили о «взрывоопасном» госдолге

Politico: Без принятия мер госдолг ЕС станет «взрывоопасным», предупредил МВФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Без принятия мер госдолг Европейского союза (ЕС) станет «взрывоопасным». Об этом предупредили в Международном валютном фонде (МВФ), пишет Politico.

«Если не принять меры, государственный долг окажется на неустойчивой траектории. При неизменной политике долг средней европейской страны к 2040 году достигнет 130 процентов ВВП — примерно вдвое больше, чем сегодня», — говорится в документе МВФ, представленном министрам финансов во время неформальной встречи в Никосии.

В фонде считают, что в ближайшие 15 лет правительства стран ЕС столкнутся с усилением давления на расходы в сфере обороны, энергетики и пенсионного обеспечения. Там призвали к стратегическому подходу для реагирования на ситуацию и подчеркнули, что бездействие недопустимо.

Ранее стало известно, что ближневосточный кризис и скачок цен на энергоносители заставили Организацию Объединенных Наций (ООН) ухудшить прогноз роста мировой экономики в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке комбинированной атаки в том числе на Киев. В России назвали это возмездием за удар по Старобельску

    Молдавия обогнала Украину по уровню зарплат

    Глава ЛНР назвал чистым злом удар ВСУ по колледжу

    Назван возможный срок обнародования одностраничного соглашения между США и Ираном

    На Западе обвинили Финляндию и Прибалтику в желании вовлечь США в конфликт с Россией

    Москвичей пригласили на летние кинопоказы в парках

    Европу предупредили о «взрывоопасном» госдолге

    Дзюба матом прокомментировал сохранение «Акроном» места в РПЛ

    В ЛНР объявили дни траура по жертвам атаки ВСУ на колледж

    США достигли предела своих санкционных возможностей в отношении Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok