Европу предупредили о «взрывоопасном» госдолге

Politico: Без принятия мер госдолг ЕС станет «взрывоопасным», предупредил МВФ

Без принятия мер госдолг Европейского союза (ЕС) станет «взрывоопасным». Об этом предупредили в Международном валютном фонде (МВФ), пишет Politico.

«Если не принять меры, государственный долг окажется на неустойчивой траектории. При неизменной политике долг средней европейской страны к 2040 году достигнет 130 процентов ВВП — примерно вдвое больше, чем сегодня», — говорится в документе МВФ, представленном министрам финансов во время неформальной встречи в Никосии.

В фонде считают, что в ближайшие 15 лет правительства стран ЕС столкнутся с усилением давления на расходы в сфере обороны, энергетики и пенсионного обеспечения. Там призвали к стратегическому подходу для реагирования на ситуацию и подчеркнули, что бездействие недопустимо.

Ранее стало известно, что ближневосточный кризис и скачок цен на энергоносители заставили Организацию Объединенных Наций (ООН) ухудшить прогноз роста мировой экономики в 2026 году.