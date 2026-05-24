Дзюба матом прокомментировал сохранение «Акроном» места в РПЛ

Дзюба нецензурно высказался после сохранения «Акроном» места в РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба матом прокомментировал сохранение клубом места в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Sports.ru.

Сразу после окончания матча с волгоградским «Ротором» футболист нецензурно прокомментировал результат игры. «Я рад, что мы остались [в РПЛ], как будто чемпионами стали, ***», — заявил Дзюба.

Ранее 23 мая «Акрон» с минимальным счетом проиграл волгоградскому «Ротору» в ответном матче за место в РПЛ. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в ползу тольяттинцев, благодаря чему они сохранили прописку в высшем дивизионе. После матча стало известно, что Дзюба покидает «Акрон».

37-летний Дзюба играет за «Акрон» с 2024 года. В завершившемся сезоне РПЛ нападающий принял участие провел в 26 матчах тольяттинского клуба, в которых забил восемь голов и пять раз ассистировал партнерам.