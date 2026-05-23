Bloomberg: США достигли предела своих санкционных возможностей в отношении Ирана

Общее число санкций за последние восемь лет, достигло почти 2000. Усилия США были направлены на все сферы, от нефтяных компаний и судоходных фирм до валютных бирж и посредников в Китае и на Ближнем Востоке. Однако все эти меры не сломили Иран и продемонстрировали его способность противостоять давлению

«Мы достигли предела того, чего можем добиться с помощью санкций и экономического давления. Нам нужно либо подавить их чем-то новым, либо начать ограничивать свои амбиции», — заявил экс-координатор санкционной политики в Госдепе Ричард Нефью.

Как отмечает агентство, ситуацию усугубляет то, что любая сделка с США, по всей видимости, будет включать в себя ослабление санкций, поэтому у Тегерана нет стимула капитулировать.

Устойчивость Ирана, несмотря на многочисленные санкции, перекликается с упорством других геополитических противников США, включая Россию и КНДР, отмечается в материале.

Эскалация Вашингтоном полномасштабной военно-морской блокады Ирана является лишь еще одним свидетельством того, что Тегеран смог противостоять санкциям, подчеркнул эксперт по экономической политике Николас Малдер.

19 мая Министерство финансов США ввело новые санкции против Ирана. В список ограничительных мер попали 12 человек, связанных с руководством Исламской Республики или палестинской радикальной группировкой исламистского толка ХАМАС.

Официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия, в свою очередь, объявил, что Исламская Республика откроет новые фронты против США в случае возобновления американских атак.

